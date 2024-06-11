プレートオルゴナイト『空と大地』　No001

※こちらは他サイトでも販売しておりますので、購入を希望される場合は、お手数お掛け致しますが、コメントにて在庫確認のほどお願い致します。耐熱性が強いポリカーボネート上にオルゴナイトを製作したので、通常使用による熱での変形はほぼ心配がなくなりました。「空」と「大地」をイメージし、天空からエネルギーが降り注いでいる様を表現しております。■オルゴナイトパワーストーンの進化形と言われているもので、マイナスエネルギーをプラスエネルギーに変換してくれると言われています。日本でもその効果を実感されることが多いことから『日本オルゴナイト協会』が設立されました。この製法は『世界を救う技術』としてオープンにされ、汚染した地中に埋められたり、水道管に貼るなどして、世界中に広まっています。オルゴナイトについて詳しく知りたい場合は、日本オルゴナイト協会の公式サイトでご確認お願い致します。★なぜ、純金と水晶の組み合わせなのか？市場には、さまざまなカラーストーンを封入したオルゴナイトが販売されていますが、当方では、「純金」と「水晶」の組み合わせにこだわっています。■世界の富豪も利用するお金を呼び寄せる純金の波動（画像に転記）■なぜ、水晶なのか？（画像に転記）★純金と水晶を組み合わせると特別なパワーが生み出される★（画像に転記）■作品情報＜原材料＞・ポリカーボネート・金運波動注入済みエポキシレジン・霊能力者による浄化済み・エネルギー注入済み水晶・生産者の念を抜いた銅・金峰神社参拝時に持参した純金・大きさ：約29.8cm×21.0cm 厚さ約8mm・重さ約417g・展示用スタンド付き■注意事項（画像に転記）■徹底管理（画像に転記）■配送（画像に転記）※作品はその効果を目的として製作されていますが、それを保障するものではないことをご理解ください。※ひとつひとつ手作りのため、画像と若干ですが異なります。ご了承願います。以上となります。よろしくお願い致します。あなた様の幸多き人生の架け橋となれますように金運アップの招金堂★同一梱包値引き500円、フォロワー様限定特典はプロフィール欄にて★購入金額別特典、金運上昇特典は画像にて#金運アップの招金堂風水置物／開運置物／玄関置物／オブジェ／エネルギー浄化



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