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スピッツ　30/50缶バッジ全28種類セット
商品番号 J60204307553
商品名

スピッツ　30/50缶バッジ全28種類セット
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スピッツ30周年ツアー30/50の会場限定ガチャの景品として販売された缶バッジ全種類コンプリートセットです。全て開封してファイルしてあったものを再度個包装し直した物です。未使用品ですが一度開封してますので、ご理解いただける方のみご購入下さい。バラ売りや値引き交渉等には応じられませんので、何卒ご容赦下さい。
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