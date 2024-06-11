スピッツ　30/50缶バッジ全28種類セット

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スピッツ30周年ツアー30/50の会場限定ガチャの景品として販売された缶バッジ全種類コンプリートセットです。全て開封してファイルしてあったものを再度個包装し直した物です。未使用品ですが一度開封してますので、ご理解いただける方のみご購入下さい。バラ売りや値引き交渉等には応じられませんので、何卒ご容赦下さい。