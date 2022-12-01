ORANGESCE プリザーブドフラワー 枯れない花 女性 女友達 彼女

‎✿‎即購入OK♥深夜無言購入OK◎‎✿‎1点だけの早いもの勝ち❣️‎✿‎おまとめ買い歓迎、御気軽にコメントください‎✿‎送料無料！※少しでもお安く出品出来るように送料の都合上、箱から出して発送する場合がございます。・自宅保管・簡易包装での発送にご理解いただきご購入ください！★商品の状態は実物写真をご確認ください！#Nana＊の商品一覧はコチラ⟡.·*.····························································⟡.·*.⚠️トップ画像と実物は多少異なりますので写真にてご確認お願い致します！！材質と仕様：花：花/バラ3色各1輪、透明カバー素材:アクリル、台座材質：アクリル製、表面はコート紙で覆われている。その他装飾材質:かすみ草、あじさい、草の葉、パールなど。長さ12CM幅12CM高さ21CM。重量：約900G。高品質なプリザーブドフラワーギフト：プリザーブドフラワーは生花が着色保存加工され、生花の柔らかな質感、鮮やかな色合いをそのままにお楽しみいただける枯れないお花です。水やりの必要がなく、長時間（2年~3年）は充分綺麗な状態で楽しめるため。プリザーブドフラワーは日光や湿気を嫌います。直射日光及び高温多湿の場所を避けまた空調設備の前など乾燥しすぎる場所には置かないでください。天然素材のため、花の色合い・サイズに差がありますことをご了承ください。⟡.·*.····························································⟡.·*.ORANGESCEプリザーブドフラワー枯れない花女性女友達彼女母贈り物として大切な人へ感謝の気持ちを伝えるバレンタイン記念日誕生日人気結婚祝い引越し祝い母の日プレゼントクリスマス入学卒業メッセージカード付きギフトブリザードフラワー(緋色)5-35



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