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サザンオールスターズ　2000年茅ヶ崎ライブ　Tシャツ　新品未使用品
商品番号 Q75525247947
商品名

サザンオールスターズ　2000年茅ヶ崎ライブ　Tシャツ　新品未使用品
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 5,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サザンオールスターズ　2000年茅ヶ崎ライブ　Tシャツです。新品未使用品ですが、未開封のため、状態の確認はできませんが、外観上は大変きれいな状況です。しかし万が一問題がありましても、返品は不可とさせていただきます。喫煙者はおりません。　#桑田佳祐
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