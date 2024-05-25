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- サザンオールスターズ 2000年茅ヶ崎ライブ Tシャツ 新品未使用品
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商品詳細
サザンオールスターズ 2000年茅ヶ崎ライブ Tシャツです。新品未使用品ですが、未開封のため、状態の確認はできませんが、外観上は大変きれいな状況です。しかし万が一問題がありましても、返品は不可とさせていただきます。喫煙者はおりません。 #桑田佳祐
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