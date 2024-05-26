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- フック アンティーク調 インダストリアル 9コ 固定ネジ付き キャップ ハット
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商品詳細
アンティーク調のフックです。９コあります。大きさは縦13cmほど、固定部分の幅は４cmです。ちょうど良いサイズのフックを探してまして、辿り着きました。袋入り未開封５コ１セットと４コ合わせて９コです。全て同じ規格です。キャップ、ハット、マフラー、ストール、ネクタイなどを引っ掛けておくのに便利です。上着やコートもよろしいと思います。断捨離です。
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