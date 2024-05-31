帝人　テイジン　すのこ型　除湿マット　シングル　ダブル

テイジン すのこ型除湿マット シングル6枚➕ダブル9枚 計15枚セット2枚は未使用です。2021年に購入、2022年春に引っ越しをし、そこから使わず保管しておりました。使用期間は半年です。14289+8789=23,078円のお品物です。新品と比べると若干使用感はございますが、まだまだお使いいただけます。神経質な方はご遠慮ください。すのこ型吸湿マットシングル除湿マット除湿シート消臭ジョイント構造···その他



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