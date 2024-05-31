極美品　ソファー2人がけ

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カラーグリーン1年前に26400円でYahooショッピングにて購入致しました。8ヶ月ほど利用していましたが、実家に戻る為、不必要な為出品致します。足が長い為、ルンバが下を潜れるます。ほこりが貯まることがなく非常に気に入っていました。現在実家を離れて再度一人暮らしをしている為日程調整が必要です。購入前にコメント頂けるとありがたいです直接お取引出来る方は、6000円引き致します。ゆったりとくつろげる2.5人掛けソファです。●商品サイズ（cm）幅約157ｘ奥行約73ｘ高さ約69×座面高40