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定価20万円 3人掛けソファ 国産 高級 おしゃれ 洗える ブラウン
商品番号 Y33972882760
商品名

定価20万円 3人掛けソファ 国産 高級 おしゃれ 洗える ブラウン
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 29,601 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます(^^)・2015年10月にファニチャーがドームで購入しました・購入金額:199,800円・部屋の模様替えの為、出品します・背もたれのクッションは若干傷みがあります・背もたれ、座面、肘カバーは外して、ご家庭で洗うことが可能です・座クッションの組み替えで4WAYソファになります・大型商品になりますので、一部地域は配送不可になる場合がございます・写真で状態をご確認下さい個人間のお取引になりますので、神経質な方はご遠慮下さいm(__)m#3人掛けソファ#ブラウン#カウチ#組み替え#ファニチャードーム#国産
http://narcologia.ru/goods/composite627854.html
http://narcologia.ru/goods/recycling8114.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture137341.html
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