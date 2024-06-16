定価20万円 3人掛けソファ 国産 高級 おしゃれ 洗える ブラウン ...

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ご覧頂きありがとうございます(^^)・2015年10月にファニチャーがドームで購入しました・購入金額:199,800円・部屋の模様替えの為、出品します・背もたれのクッションは若干傷みがあります・背もたれ、座面、肘カバーは外して、ご家庭で洗うことが可能です・座クッションの組み替えで4WAYソファになります・大型商品になりますので、一部地域は配送不可になる場合がございます・写真で状態をご確認下さい個人間のお取引になりますので、神経質な方はご遠慮下さいm(__)m#3人掛けソファ#ブラウン#カウチ#組み替え#ファニチャードーム#国産