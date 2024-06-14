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《有田焼》お皿 小鉢 舟型 貝型《青海波》No.32
商品番号 O18620912952
商品名

《有田焼》お皿 小鉢 舟型 貝型《青海波》No.32
ブランド名 有田焼
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます有田焼ポップで個性的なイエローの器3点です・お写真3、4、5枚目【約11.5×21.5×H5.5cm】¥3850・お写真6、7、8枚目【約13.5×13.5×H5.5cm】¥3150・お写真9、10枚目【約11.5×15.5×H5.5cm】¥3150展示品として保管しておりましたがデザインが廃盤になってしまった為、お譲り先を探しております食器として使用したことはございませんが細かい傷がある場合がございます一度人の手に渡ったお品であること、ご理解の程よろしくお願いいたします。飲食店を営む方はもちろんぜひご家庭でお使いになってください質問、お問い合わせお気軽にお申し付けくださいませ(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)・・・#茅の輪#ちのわ#茅の輪くぐり#茅の輪料理#日本料理#京料理#料理演出#小物#皿#有田焼#美濃焼#波佐見焼#清水焼#業務用#食器#御膳#会席料理#会席料理#調理器具#せいろ#鍋#コンロ#竹製品#金彩#銀彩#盛込#ビュッフェ#小鉢#珍味入#枡#演出小物#卓上用品#コロナ#年越し#年越しの祓#和食器#小鉢#創作料理#小鉢#肉#魚#焼き鳥#ビストロ#バル#茶碗蒸し#蒸し椀#むし椀#蓋付き#椀
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