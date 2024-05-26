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ポケモンカード　レイジングサーフBOX 未開封シュリンク付き
商品番号 X25718834482
商品名

ポケモンカード　レイジングサーフBOX 未開封シュリンク付き
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 3,279 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ポケモンセンターオンラインで購入しました。未開封シュリンク付きです。新品未開封で保管しておりますが、初期傷等を気にされる方はご購入をお控えいただけますでしょうか。ノークレームノーリターンでお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/troupe839311.html
http://narcologia.ru/goods/calling337950.html
http://narcologia.ru/goods/revamp659622.html
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