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鹿児島（奄美）父親のコレクション整理の為出品しています。ガラスの棚にて飾られていたものになります。寸歩等は画像に記載しておりますので確認お願いします。個人的には、綺麗だと思います。表面を軽くヤスリで磨いています。インテリアとしてお部屋をステキに演出してくれます。夜光貝ランプにしたり、アレンジしてアクセサリーにしたり、様々な使い方ができます。自然のものですので、小さなひびや欠けなどがあります。素人の自宅保管であることをご理解いただける方のご購入をお願いします。細いことが気になる方のご購入はご遠慮ください。