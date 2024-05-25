イルカ　ドルフィン　ガラス　置物　ネオジウム

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商品詳細
イルカのガラスで出来た綺麗な置物です。全長約23cmメーカー不明です光の種類によって薄い紫と青色に変化します。とても淡い色合いで綺麗です！３枚目のように片面に傷がございます、もう片面にはこの様な傷は見受けられません。中に気泡が少しございます。割れや欠け、ヒビは見受けられません。胸ビレの片方の下部がカットされたように加工されており、もう片方はツルンとしたガラスに見えます。置いた時に安定させる為なのか？分かりません。
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