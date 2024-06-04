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透明度抜群！ ブラジル産 水晶クラスター 【ハイグレード】
商品番号 R14214180636
商品名

透明度抜群！ ブラジル産 水晶クラスター 【ハイグレード】
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 5,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

どの角度から見ても完璧な自然美が圧倒的な水晶クラスターです。出品再開を記念して特別な秘蔵クリスタルを出品いたしました。既に閉山してしまったブラジルの産地のもので、この透明度と大きさからも分かる通り、このクオリティは滅多にお目にかかれることはないでしょう。主のような存在感があり、浄化力も抜群なのでブレスやアクセサリーの拠り所にも最適です。■ブラジル産■約12×7×7cm■約245g素晴らしいクオリティの水晶を沢山コレクションしてきました。こちらは東京都内のヒーリングショップにて購入したもので厳選して選んできたもののひとつになります。ヒーリングショップ取扱いの石は、見た目だけでなく、エネルギーの素晴らしさが重視される傾向にあり、とても良いものに出逢うことがあるため、定期的にチェックしています。他にも高品質の石たちを出品しております。おまとめも大歓迎です。ぜひご覧ください。#お守り#天然石#鉱物#水晶#彩虹水晶#レインボークォーツ#クラック#石英#無色透明#原石#水晶クラスター#ヒマラヤ水晶#ヒマラヤ産#ガネーシュヒマール#スピリチュアルパワーストーン、ポイント、カテドラル、エレスチャル、ブラジル産、シトリン、ロシアンレムリアン、ウラル産、ウラル水晶、ネパール産
http://narcologia.ru/goods/stepchild949252.html
http://narcologia.ru/goods/recommended968190.html
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