どの角度から見ても完璧な自然美が圧倒的な水晶クラスターです。出品再開を記念して特別な秘蔵クリスタルを出品いたしました。既に閉山してしまったブラジルの産地のもので、この透明度と大きさからも分かる通り、このクオリティは滅多にお目にかかれることはないでしょう。主のような存在感があり、浄化力も抜群なのでブレスやアクセサリーの拠り所にも最適です。■ブラジル産■約12×7×7cm■約245g素晴らしいクオリティの水晶を沢山コレクションしてきました。こちらは東京都内のヒーリングショップにて購入したもので厳選して選んできたもののひとつになります。ヒーリングショップ取扱いの石は、見た目だけでなく、エネルギーの素晴らしさが重視される傾向にあり、とても良いものに出逢うことがあるため、定期的にチェックしています。他にも高品質の石たちを出品しております。おまとめも大歓迎です。ぜひご覧ください。#お守り#天然石#鉱物#水晶#彩虹水晶#レインボークォーツ#クラック#石英#無色透明#原石#水晶クラスター#ヒマラヤ水晶#ヒマラヤ産#ガネーシュヒマール#スピリチュアルパワーストーン、ポイント、カテドラル、エレスチャル、ブラジル産、シトリン、ロシアンレムリアン、ウラル産、ウラル水晶、ネパール産



極上透明度の水晶！ブラジルZecaDeSouza鉱山産ヴィジョンクォーツ-056 ...



透明度抜群！ ブラジル産 水晶クラスター 【ハイグレード】



水晶クラスター 原石【ブラジル・コリント産】【約1025g】■エクストラグレード■美しい照り・透明度抜群■Corinto｜群晶｜結晶｜天然水晶｜浄化｜ブラジル水晶｜ld2292



透明度抜群！ ブラジル産 水晶クラスター 【ハイグレード】 | フリマアプリ ラクマ



極上透明度の水晶！ブラジルZecaDeSouza鉱山産ヴィジョンクォーツ-053 ...



水晶クラスター 原石【ブラジル・コリント産】【約577.5g】■エクストラグレード■美しい照り・透明度抜群■Corinto｜群晶｜結晶｜天然水晶｜浄化｜ブラジル水晶｜ld2286



水晶クラスター 原石【ブラジル・コリント産】【約734g】■エクストラグレード■美しい照り・透明度抜群■Corinto｜群晶｜結晶｜天然水晶｜浄化｜ブラジル水晶｜ld2287



ブラジル・コリント産水晶クラスターSA（LL）-005水晶クラスター ...



入手困難 高透明度天然水晶クラスター浄化セットブラジル産（さざれ、台付） 計1.06ｋｇ K010-2 | パワーストーンショップinspiration 素敵なオリジナルブレスレッド powered by BASE



透明度抜群！ ブラジル産 水晶クラスター 【ハイグレード】



最高級の透明度！】水晶クラスター インテリアや浄化に！ 約60g ...



水晶クラスター 原石【ブラジル・コリント産】【約188.9g】■エクストラグレード■美しい照り・透明度抜群■Corinto｜群晶｜結晶｜天然水晶｜浄化｜ブラジル水晶｜ld2283



極上AAAAA☆透明度抜群☆ブラジル・コリント・ゼッカデソウザ鉱山産 ...



透明度抜群！ ブラジル産 水晶クラスター 【ハイグレード】



ブラジル・コリント産水晶クラスターAAA（M)-506水晶クラスター ...