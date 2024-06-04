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- フランス アンティーク ヴィンテージ ドイリー ホワイトテープ
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商品詳細
フランスで購入しております。約43㎝×28㎝カットワークとテープ、真っ白が映える綺麗なドイリーです。写真8枚目気にならない程度のわずかな糸切れが有ります。汚れなく綺麗です。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit768886.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral76732.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis549644.html
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