有田焼　茶器揃　山端窯　湯冷し　茶器セット　P

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有田焼 茶器揃 山端窯 湯冷し 茶器セット 急須×1、湯呑み×5、湯冷し×1の7点セットです。サイズ急須横（持ち手含む）約14.3cm高さ約6.4cm湯呑み口径約6cm高さ約4.8cm湯冷し高さ約5cm素人採寸につき誤差はご了承くださいませ。箱には焼けや劣化がありますが箱に入れてお送りします。古いお品の為、急須や湯呑みの裏側に黄ばみと水滴の跡がございます。素人検品の為見落としがあるかもしれません。中古品にご理解いただける方のお取引きよろしくお願い致します。お皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)カラー···ホワイトグラス/カップ/酒器···急須、湯呑み、茶器/抹茶碗、その他切子/焼き物ブランド···有田焼