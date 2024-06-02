【美品】象　陶器　オブジェ　置物　インテリア　レトロ　工芸品　美術品　G1

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ビンテージ陶器製象のオブジェです。手描きで絵付けした可愛らしい表情、色付けされた美しいスタイルも秀逸です。保管上の経年変化が見られますが、とても可愛い年代物です。#gesundのゾウ象商品はこちら#gesundのインテリア 商品はこちら#gesundのミニチュア商品はこちら#gesundの動物 商品はこちら#gesundのホビー商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。ビンテージ アンティーク ゾウ 象 インテリア 工芸品 美術品 九谷焼 有田焼 陶芸 ヨーロッパ スウェーデンハンドメイド 昭和レトロ 九谷焼 スウェーデンハンドメイド 北欧 海岸風 お洒落 イッタラ アデリア アート 手作り 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし 暮らしの道具 MoMA 97A9905203A2542