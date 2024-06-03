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- 625 深川製磁 花鳥 鉢 1客 未使用
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商品詳細
深川製磁 花鳥鉢 1客サイズ横 16cm高 6cm未使用品ですが、底部は少し汚れがあります。箱なしプチプチで丁寧に梱包して、郵送します★即購入歓迎です 24時間以内発送ご検討中の方はぜひコメントお待ちしております(^-^)価格相談もぜひ！希望額ご提示ください！
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