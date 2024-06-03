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625 深川製磁　花鳥　鉢　1客　未使用
商品番号 L19916802720
商品名

625 深川製磁　花鳥　鉢　1客　未使用
ブランド名 有田焼
特別価格 税込 1,702 円
在庫状況 あり

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商品詳細

深川製磁　花鳥鉢　1客サイズ横　16cm高　6cm未使用品ですが、底部は少し汚れがあります。箱なしプチプチで丁寧に梱包して、郵送します★即購入歓迎です　　24時間以内発送ご検討中の方はぜひコメントお待ちしております(^-^)価格相談もぜひ！希望額ご提示ください！
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