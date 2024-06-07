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- 【最終値下げ】未使用 tosai カップ＆ソーサー 5客 ティーポット セット
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商品詳細
■他にも出品していますので是非ご覧ください。#ARASHOICKの商品■ご購入前にプロフィールをご確認ください。■商品詳細tosaiカップ＆ソーサー5客ティーポットセットサイズ：画像の9枚目、10枚目を参照。ガラスキャビネットに数十年飾っておりました。アンティーク、レトロ好きな方にオススメです。丁寧に磨いておりましたが、中古品とご理解の上ご購入ください。※取っ手に色剥げがあります。画像7枚目参照。※ソーサー裏に塗料の飛び散り模様がありますが傷ではありません。画像8枚目参照。■注意事項※あくまでも中古品、自宅保管ですので、傷や汚れ等があるかもしれません。神経質な方のご購入はお控えください。※こちらの商品は返品をお受けできませんので、よく商品写真と商品詳細、注意事項をお読みになってご購入してください。※商品到着後の電池切れや、イメージ違い、クレーム等は一切受け付け兼ねますので、ご了承のうえご購入ください。#tosai#コーヒーカップ#ソーサー#ティーカップ#ティーポット#洋食器#茶器#アンティーク#レトロ#5客セット#セットグラス/カップ/酒器···セット(3つ以上)、コーヒーカップ＆ソーサー、コーヒーポット/ティーポット
http://narcologia.ru/goods/symmetric825145.html
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