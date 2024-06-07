ナンタケットバスケットの形　ノブ(取っ手)

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【色】アンティークゴールドの暗い色？(3枚目の画像より少し暗めかと)【サイズ】画像でご確認ください以前出品した中で1つだけ色が暗かったので出品しませんでした。どなたか使って頂けるのでしたらお譲りしたいと思います。＊カモメの柄＊バスケットの形は真っ直ぐではなく少し反っています。＊付属のネジが合わない場合はご用意頂くことになります。＊扉・蓋・引き出し等の取っ手だけでなく、壁掛けのフックや飾りにも使えます。まとめ買いをしたので専用の入れ物はありません。購入希望、興味を持って頂きましたらプロフは必ずお読み下さい。よろしくお願いします☆