Noritake ノリタケ　京香旬彩　絵変り　絵違い　 スクエアプレート5枚

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Noritakeノリタケ 京香旬彩 絵変り 絵違い スクエアプレート5枚です。★未使用長期自宅保管品です。サイズ：15cm角 高さ／約2cm参考価格：13,200円 税込それぞれの角皿に5種類の野菜の模様が描かれています。箱はスレや汚れ等あり状態は良くありませんが、このまま発送させて頂きます。お皿自体は個々に袋に入っておりますので、特に難は無いかと思います。栞も入っていますが、折れ曲がっています。何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。長期自宅保管品にご理解の上、お買い求め下さい。お皿/お椀/デザート食器···皿/プレート皿/プレート形状···角