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【鑑賞石】越前紋石 120x100x100mm / 1182g
商品番号 T67270557768
商品名

【鑑賞石】越前紋石 120x100x100mm / 1182g
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 1,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

越前紋石大小様々な紋が印象的で、とても美しい石です。サイズ(台含最大値)・約120x100x100mm/1182g台材:ムラサキタガヤ※撮影の具合や、モニターによっては実際の色と若干異なって見える場合がございます。#鑑賞石#観賞石
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