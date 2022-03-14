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- 【鑑賞石】越前紋石 120x100x100mm / 1182g
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商品詳細
越前紋石大小様々な紋が印象的で、とても美しい石です。サイズ(台含最大値)・約120x100x100mm/1182g台材:ムラサキタガヤ※撮影の具合や、モニターによっては実際の色と若干異なって見える場合がございます。#鑑賞石#観賞石
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