レデッカー はたき オーストリッチ

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商品詳細
テイスト...北欧,アンティーク,ナチュラル,カントリー風,その他主な素材...木製全長約45cm頂き物です。頂いた時からくせがついています。かわいくて壁にかけて眺めるだけだったので、掃除には使っていません。壁にかけた状態で真正面から見ると1枚目のように見えますが、横から見ると2枚目や3枚目のようにくせがついていますのでご確認ください。
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