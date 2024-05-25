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天然石　水晶　髑髏 509g
商品番号 U56647632276
商品名

天然石　水晶　髑髏 509g
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 3,207 円
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商品詳細

素材···天然石　水晶クリスタル.髑髏サイズ約　8.8cmx6.6cmx5.8cm　　　　　　509g天然のものですので多少の凹み、キズやヒビがある場合がありますが気にされる方は購入を控えて下さい。返品も受け付け致しません。良く御考えの上、入札お願いいたしますフォロワーをお願いいたします。。#天然石#パワーストーン#数珠#ハンドメイド#ブレスレット#天然石ブレスレット#パワーストーンブレスレット#数珠ブレスレット#天然石ブレス#数珠ブレス#パワーストーンブレス#アクセサリー#天然石アクセサリー#天然石アクセ#アクセ#ネックレス#ブレスレット#天然石#ハンドメイド#アクセサリー
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