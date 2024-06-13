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商品詳細
ガーデン用のようでしたが、可愛いので、コレクションボードの中で、飾っておりましたので、ほぼ買ったままの状態です。材質は石膏のようで、重さがあります。断捨離の為、出店いたします値段交渉や、クレーム無しでお取引下さい。高さ48〰️39幅31
http://narcologia.ru/goods/Addict304918.html
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