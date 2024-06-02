ロイヤルコペンハーゲン 2004年のFrederik

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商品詳細
2004年Frederik素人判断ですがキレイだと思います高さ１０cm、横幅5cm棚に保管な為、箱はありません。お好きな方、お譲りします。
http://narcologia.ru/goods/peroration591615.html
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