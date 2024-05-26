★新品タグ付き★COACH(コーチ)シグネチャースカーフマフラーカシミヤ混

〜値下げ不可〜定番シグネチャー柄のシックで上品なデザインです♪裏面は無地！気分によって表裏使い分ける事が出来るリバーシブルのマフラーです♪生地は厚手のカシミア混でしっかりと首元を温めてくれます。リバーシブルで使えておしゃれの幅が広がるバイカラーのマフラー♪秋冬のコーデにピッタリです！シンプルでスタンダードなデザインなので男女兼用でお使いいただけます♪●ブランド名COACH（コーチ）●商品名シグネチャースカーフ●状態新品、タグ付き●品番76057BLK●カラーブラック●素材ウール：95%カシミヤ：5%●サイズ【W】約30.5cm【H】約183.0cm●重量約180ｇ●定価39,600円（税込）●付属品タグ●購入先国内コーチ正規店カラー...ブラック素材...ウール



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