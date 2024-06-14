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Dior　Tシャツ
商品番号 E51426122975
商品名

Dior　Tシャツ
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 4,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DiorのＴシャツです。メンズSサイズ購入してから数回着用しばらく眠らせておりました。まだまだ暑い時期が続くので着て頂ける方にお譲りします。購入時、3万円前後だったと思います。#Dior#ディオール#VitienneWestwood#ヴィヴィアンウエストウッド#DSQUARED2#ディースクエアード#ディースク#DOLCE\u0026GABBANA#ドルチェ\u0026ガッバーナ#ALEXANDERMQUEEN#アレキサンダー・マックイーン#メンズ#Ｔシャツ#Tシャツ#夏#夏服#おしゃれ#ブランド#涼しい#ルネ#Rene'#ジェラートピケ#ジェラピケ#アンテプリマ柄・デザイン...無地柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック袖丈...半袖季節感...春,夏,秋
http://narcologia.ru/goods/smear517304.html
http://narcologia.ru/goods/choice762485.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis719944.html

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