✨ルイヴィトン エピ　メンズベルト　黒✨

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素材:本革製造番号:CA0088こちら、高島屋のルイヴィトン直営店にて購入しております。使用感ありますが、まだまだ使えると思うので出品します。ウエストサイズが大きかった為、追加で穴を２コ空けております。画像で確認ください。ウエスト75〜90cmくらいになります。NC,NRでお願いします。追記よく見ないと分かりませんが、バックルのV下側の所、少し凹みあります。お値下げ、交渉不可。