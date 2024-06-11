【新品】ブルックスブラザーズ夏用　麻63％ネクタイ

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御覧いただきありがとうございます！正規店で購入したBrooksBrothers（ブルックスブラザーズ）のネクタイです。私の販売担当者は「剣先」にこだわってました。納品された中から最高のモノを私に勧めてました。これもその一本です。新品未使用品になります。夏向の麻63％、洒落てます。即購入OKです！※他にもたくさん出品してます。ご覧ください。※配送の際は折り畳んで梱包いたします。御了承お願いいたします。