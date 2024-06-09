▪️60’s【SCHOOL】VINTAGE MUFFLER③

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ディテールやデザインから６０年代頃のものです【サイズ/カラー】約１３４×２３cm紫×白×黒です#紫どれ？←で紫のアイテムchecK!!!#白どれ？←で白のアイテムchecK!!!#黒どれ？←で黒のアイテムchecK!!!【状態】画像②のような小さな虫食いが４箇所ほどあります、また①のように端っこ２箇所（４角中/説明下手ですみません）点状の薄汚れがありますが遠目には目立たない程度で良い味わいで古着慣れされている方なら問題ないかと思います^^【備考】同年代のスクールマフラーと比べると薄手でサイズも小さめなのでコンパクトで使いやすいです。タグは品質表示のみですが良いアクセントになってます他にもストライプ着こなしのポイントになるアイテム巻物を出品してます！#SPRどれ？#ACCどれ？#STLどれ？で検索して頂くと見れるので是非チェックしてみて下さい〝スクールマフラーpunkパンクmodsモッズベスパターゲットマークビンテージseditonariesジャンティークjantiquesrokutorohookedvintage…〟