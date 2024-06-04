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HERMES エルメス　メンズネクタイ　5075 PA
商品番号 R71487487692
商品名

HERMES エルメス　メンズネクタイ　5075 PA
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品名】HERMESエルメス　メンズネクタイ　5075PAフランス製　100%SILK100％SOIE【ブランド・メーカー】HERMES【サイズ】大剣幅：9cm小剣幅：4.5cm※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご容赦ください。【カラー】ブルー系、紺色系、青色系使用時のシワは多少ありますが、肌触りが良く、目立った傷や汚れはありません。※商品と画像では光の加減やスマホのカメラの性能で色味が違って見える場合がございます。ご了承願います。写真にてご確認のうえ、中古品であることをご理解頂けましたらご検討のほどよろしくお願い致します。
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