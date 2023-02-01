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【未使用】　タケオキクチ　サスペンダー　ホルスター型　ブラック
商品番号 K71564222633
商品名

【未使用】　タケオキクチ　サスペンダー　ホルスター型　ブラック
ブランド名 タケオキクチ
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※箱不要の場合500円値引きします。コメントでご相談下さい。【未使用】　タケオキクチ　サスペンダー　ホルスター型　ブラック色は黒で、ベルト幅約3cmです。身体の両脇2点で留めるホルスタースタイルです。親戚が闘病の関係で必要になると思い百貨店の紳士用品コーナーで購入し準備したものの使わずにすんだとのことでした。自宅で一度試着のみということで、未使用と言えるかなと思いこの状態カテゴリで出品します。元値約10,000円のものです。【注】箱もタグもありますが、だして試着しているのでタグは紐はとれていますし、箱には多少傷があります。カラー...ブラック
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