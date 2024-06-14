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Alexanderwang Tシャツ
商品番号 K86287135745
商品名

Alexanderwang Tシャツ
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フロントロゴは刺繍です。■カラー：ホワイト■性別：ユニセックス【サイズ】Lサイズオーバーサイズ丈80cm肩54cm胸56cm平置き、だいたいの採寸。オーバーサイズです。プロフィール確認して購入下さい。カラー···ホワイト柄・デザイン···プリント（ロゴなど）袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春季節感···春、夏季節感···春、夏、秋
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