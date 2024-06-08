Pearl22インチバスドラムヘッドファイバースキン

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商品詳細
種類···バスドラム用ヘッドファイバースキン22インチのヘッドになります！少し布の色が染みてありますがもんだいなく使用できます！セット売りで種類···スネアヘッド14インチAMBASSADOR一度スタジオ練習使用13インチPINSTRIPEx使用感あり10インチPearlREMO裏面使用多少キズありまだまだ使えるドラムヘッドのセットです！練習などに使えます！
http://narcologia.ru/goods/browse148691.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture877941.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi107447.html
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