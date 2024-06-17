【リバーシブル 黒/茶】ウエスタンベルト ヴィンテージ レザー 本革 シルバー

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商品詳細
※即購入OKです。《フォロー割》このアカウントをフォローしたら・～4999円:200円引・～9999円:300円引・10000円～:400円引※商品購入前に「フォロー割希望」とコメントして頂ければ値段を変更致します。※ご購入後の値下げは出来かねます。予めご了承ください。《紹介》茶色と黒でリバーシブルのウエスタンベルトです。その時の気分やコーデによって変えることができ、1本あるだけで実質2本のため万能になるアイテムに間違いなくなります。また、バックルも文句ないかっこよさでオススメです！《サイズ》全長:95幅:2《コンディション》B【S】ほぼ新品。美USEDの商品。【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED。【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない。【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れ有。【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能。こちらの商品もぜひ⬇️#ranの服
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