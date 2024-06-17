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大特価　Dior 長財布　定価108000円税別
商品番号 B92781290896
商品名

大特価　Dior 長財布　定価108000円税別
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 8,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

京都の高島屋にて購入箱等付属品すべてありカード入れ、札入れ、小銭入れ等使いやすくシンプルでお洒落なディオール長財布です値下げ不可自宅保管ご理解の程よろしくお願い致します他にも色々素敵なファッションアイテムございます↓#Carバラエティーファッション商品一覧
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