ISAMU KATAYAMA BACKLASH バックラッシュ ベルト

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商品詳細
美品を購入しましたが、使用する事なく保管しておりました。ブランドの特性上、元々からユーズド感がありますので、ご理解頂きご購入をお願い致します。◆サイズ：素人採寸です。幅3.3㎝全長105㎝(バックル含めず)バックル縦4.2㎝横6㎝◆カラー：ブラック◆品番 J422-03◆その他※梱包済みの為、着画のご要望はご遠慮ください。※付属品はタグのみです。※値下げ不可です。素材···本革カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/calling15550.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly912884.html
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ISAMU KATAYAMA BACKLASH - ISAMU KATAYAMA BACKLASH (バックラッシュ) レザー ベルト SCHWAN | 4.444glad
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