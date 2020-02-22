LOUIS VUITTONルイヴィトン　アンプラントM61865　長財布

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【出品にあたり】出品商品は全て鑑定済みになります。安心してご購入ください。画像にある付属品は全て同封してお送りいたします。全品確実正規品なのにこの価格！お得な価格になっています(^^)【商品入手先】公安認可の正規ブランド品買取販売店鑑定済みの確実な正規品(本物)です。[管理番号][ブランド]LOUISVUITTON ルイヴィトン[型番]M60571[シリアル]SP2220[対象]レディース・メンズ[カラー]マリーヌルージュ[金具]ゴールド金具[モデル]ジッピーウォレット[ライン]モノグラムアンプラント[生産国]フランス[生産年]2019[サイズ]W約19.5cmxH約10.58cmxD約2.5cm[素材]モノグラムアンプラントモノグラムアンプラント[仕様]開閉式：ファスナー内側：カードポケットx12、ファスナー開閉式小銭入れx1、札入れx3、オープンポケットx3[付属品]なし【メンテナンス情報】クリーニング済み【商品説明】LOUISVUITTON【ルイヴィトン】の長財布「ジッピー・ウォレットアンプラント」です。【全体コンディション】使用感も少なく、綺麗な状態。（USED商品です）【外側】汚れもなく、綺麗な状態。【内側・その他】キレイなUSED商品です。詳細は画像にてご確認ください。素材...本革