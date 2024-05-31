Hurley ハーレー×47 ロサンゼルス エンゼルス キャップ 大谷翔平 灰 ...

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商品詳細
【HURLEYX47LOSANGELESANGELSMVPTRUCKERHAT】新品・未使用品番：HIMH0174-LAサイズ：OS(54～62cm)素材：ポリエステル65%コットン35%カラー：ダークグレーアメリカ直営店で購入正規品47Brand(フォーティーセブンブランド)×MLBアナハイムエンゼルス×ハーレーのトリプルコラボ。Hurleyを代表するPhantom(ファントム)、しかもMLB公式のキャップです。バックはスナップバックでサイズ調節可能です。★普通郵便発送でつぶれや型崩れ等気になる方は、差額ご負担いただければ、ゆうパックに変更いたします。価格変更いたしますので、ご購入前にコメントしてください。
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