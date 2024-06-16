NEW ERA シカゴ ホワイトソックス キャップ　迷彩　ラスト一個

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ニューエラ9FIFTYスナップバックキャップシカゴホワイトソックス【MLBTEAM-BASICSNAPBACKCAP/CAMO】NEWERACHICAGOWHITESOXカモ迷彩[COLOR_BOTTOMGREY_BOTTOM22_8_3NE]ユニセックス 男女兼用商品説明サイズ調整可能な為男性(メンズ)、女性(レディース)問わず着用出来る帽子です。ニューエラの人気モデル9FIFTYスナップバックキャップです。MLB(メジャーリーグ)のチームロゴを刺繍したモデルです。バイザー(ツバ)裏はトレンドのグレーボトム(GreyBottom)仕様になっております。カラー 素材迷彩 コットンラスト一個になります、今後の入荷はないです定価8000円新品、未使用歴代所属日本人選手高津臣吾(2004-2005)井口資仁(2005-2007)福留孝介(2012)HIPHOPのラッパーがめちゃくちゃ愛用してます三代目JSOULBROTHERSfromEXILETRIBE山下健二郎ELLYSHOKICHIATSUSHIEXILE啓司 NAOTO岩田剛典Eric.B.Jr¥ellowBucksJPTHEWAVYTygaTravisScottASAPRockyKanyeWestJustinBieberDr.DreJay-ZDOBERMANINFINITYKUBO-CGSP-CHOSWAYKAZUKIAK-69BADHOPYZERRVirgilAbloh（ヴァージルアブロー）カラー···グリーン形···ベースボール