ヴィヴィアン◇人気！メンズ イタリア製レザー ORB 二つ折り財布 小銭入れ付

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新品未使用タグ、外箱付き#pepe出品中のVivienneWestwood◇品番•品名 51100010-42142MANWALLETWITHCOINPOCKET◇カラー:青色(bluetteブルー)★実際は画像より濃いめの色味です。◇付属品:箱・タグ#pepe出品中の財布◇素材:レザー柔らかくしなやかな質感使いやすい開閉スナップ◇仕様:札入れ×2オープンポケット×2小銭入れ×1カード入れ×3◇サイズ 縦9.5 横11 厚み3.5 （cm)◇金具にはブランドの刻印。中にもブランド刻印とレザー製、イタリア製の刻印があります。◇金具 シルバー◇イタリアのヴィヴィアンウエストウッドで購入致しました。本商品はイタリア製ですので、イタリアで日本より安く購入出来ました。 本物保証送料無料匿名配送可能カラー···ブルー財布形···二つ折り