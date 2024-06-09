未使用 MAD CIRCLE マッドサークル Pontus 原画 アート セット

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ご覧頂きまして誠に有難う御座います。デッドストックのMADCIRCLEのキャップ、polarのPontusの原画アート作品の2個セットになります。購入してからは飾らず、着用せずに美術品専用の倉庫にて大切に保管しておりましたが、あくまでも素人保管とご理解下さいませ。他にもスケートボードカルチャー、裏原カルチャー、NYカルチャーに関係するアイテムを多数出品しておりますので、ご覧頂けると幸いです。それでは宜しくお願い致します。