【匿名配送】黒TシャツM

シュプリームTシャツ知人よりプレゼントで頂きましたが、あまり着てないので出品します。神経質な方は御遠慮下さい。カラー...ブラック袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...Uネック季節感...春,夏,秋,冬●自宅クリーニング後、自宅保管品です●シミや破れ等は見当たりませんが、素人検品のため「やや汚れあり」で出品しています。～～～ #えいのん服類SHOP ～～～☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆☆値段交渉OK☆☆即購入OK！メルカリ公式ルールです☆☆梱包はリサイクルも使用☆☆匿名配送のみ！らくらく⇔ゆうゆうは変更あり☆☆発送目標は購入より24時間以内☆☆ペットは金魚・タバコは禁煙済☆気持ちの良い取り引きだったと、思っていただけるよう努力しています(^o^)/★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆～～～ #えいのん服類SHOP ～～～



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