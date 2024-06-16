正規美 レア ディオールオム シャイニーDバックルロゴ ミニマル レザーベルト黒

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数年前直営店にて購入しましたDiorHomme名作！希少モデル！『Dバックルクラシックスムースレザーベルト』☆エンブレムロゴ金具シャイニーメタルモデルミニマルラグジュアリーデニム○スーツメンズディオールオム激レア！メタリックDバックルクラシックスムースレザーベルト入荷数自体極少数！一瞬で視線を集める立体的な厚みのあるDバックル★定番のDバックルと違い鋭い光沢を放つメタルバックルスラックストラウザーにも合うミニマルレザーモデル☆ドレス～カジュアルまで幅広く愛用出来る全てのコーディネートを格上げできるまさに魔法のベルト！シンプルならではの男女共に好印象＋さりげないセンスをアピールできること間違えなし♪希少サイズならではの男女兼用可能☆「早期終了もありえますのでお早めに」《カラーブラックスムースレザー×メタリックシャイニーシルバー（光沢有）》〈サイズ表記85『約』全長101レザー幅約3ホール約80～90バックル約6×3.8『cm』5穴〉状態良品~美品長期保管品若干の保管ダメージや軽度の擦れやこのモデルならではの留め跡やシワはありますが、画像の通り目につくホールダメージやヘタリ等も見受けられず状態は全体的に良好☆ホールの広がりやクセも軽度です。まだまだ難なくご愛用頂けますコンディション☆【付属品特になし】ご質問等ございましたらお気軽にご連絡くださいませお取引は迅速、丁寧、綺麗な包装を心がけますのでご安心ください時間帯にもよりますが当日発送を心がけます※シリアルナンバーやブランド刻印を画像にてアップしていますあらゆる角度で全て実物撮影になります。偽物は一切扱っていません評価をご覧頂けたらご納得頂けるかと思いますが、過去にそのようなトラブルは一切ありません※必ず説明文、状態記載、画像をご確認の上ご購入、ご質問くださいませ他にもYSLサンローラン、ヴェルサーチ、シャネル等ブランド品を多数出品中☆#説明文画像自己紹介必読願いますカラー···ブラック素材···本革