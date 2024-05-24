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商品詳細
※コメント、購入前にプロフィールをご覧ください。カラー：ブラックカラーコンビネーションとさりげなくあしらわれたブライトストライプがポイントのラウンドジップ長財布。肌目が細かい国内原皮にサフィアーノの型押しを施し、コシ感を残しました。革らしい風合いを残せるようセミアニリン(染料顔料)で仕上げ、すっきりとした薄型仕立てに。刻印内容：S.Terao#PaulSmith#ポールスミス#財布#長財布#大容量#薄い#コンパクト#ラウンドファスナー#ブライトストライププラー#サイフ#レザー#牛革#本革
http://narcologia.ru/goods/Sydney601849.html
http://narcologia.ru/goods/protein780534.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming476492.html
Paul Smith ポールスミス ブライトストライププラー 長財布【1103】
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