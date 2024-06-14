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【希少】Tokai AJB-80 JAZZ SOUND エレキベース
商品番号 M91381054147
商品名

【希少】Tokai AJB-80 JAZZ SOUND エレキベース
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 26,481 円
在庫状況 あり

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商品詳細

現在入手困難となっているTokaiの「AJB-80」です。アルダーボディにローズ指板という'60sJBスタイルです。【商品状態】自然使用に伴う小傷は見られますが、目立つダメージは見られておらず、比較的綺麗な状態です。アンプに通して出力確認済。ボリューム、トーン共に目立つガリはなく電気系統良好です。ネックはストレート、主観でフレット8〜9割程度になります。コンディション良好なベースです。付属品は純正ギグケース、購入証明書が付属します。現在購入出来るのはこちらの1点限りとなっておりますので、是非この機会にお買い求めください。写真をよくご確認頂き、あくまで中古品である事はご理解の上ご購入ください。
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