【希少】Tokai AJB-80 JAZZ SOUND エレキベース

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現在入手困難となっているTokaiの「AJB-80」です。アルダーボディにローズ指板という'60sJBスタイルです。【商品状態】自然使用に伴う小傷は見られますが、目立つダメージは見られておらず、比較的綺麗な状態です。アンプに通して出力確認済。ボリューム、トーン共に目立つガリはなく電気系統良好です。ネックはストレート、主観でフレット8〜9割程度になります。コンディション良好なベースです。付属品は純正ギグケース、購入証明書が付属します。現在購入出来るのはこちらの1点限りとなっておりますので、是非この機会にお買い求めください。写真をよくご確認頂き、あくまで中古品である事はご理解の上ご購入ください。