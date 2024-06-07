OFF-WHITE 21SS Tech Marker S/S Over Tee

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※※只今仕事都合で、入金完了から３、４日ほど発送までお時間頂きます、申し訳ありませんが承知ください(さらに遅れる場合もあり)。◆オフホワイトOFF-WHITE21SSTechMarkerS/SOverTeeテックマーカーオーバーサイズ半袖TシャツブラックOMAA038S21JER008しっかり着用したものですが、強い痛み汚れ少なく外観綺麗めな良品です。保管着用洗濯相応のシワ、コスレ、毛羽立ち、薄汚れ、色褪せ、型崩れ、ホコリ付着、プリントスレ、リブ毛羽立ち毛玉等は承知ください。中古相応にはなりますので、画像確認し納得の上購入ください。※画像の現状、画像以外の付属品はありません。※画像、色合いはモニター状況によるので参考までに（カメラ性能で色安定しないので参考までに）サイズS（メーカー表記）着丈７６ｃｍ(背中襟口上部フチから裾)身幅６２ｃｍ(脇下左右間おおよそ)肩幅５５ｃｍ(肩口左右間)袖丈２２ｃｍ(肩口から袖先アウトライン)※素人採寸になりますので、参考までに御願いします。個人所有品のため、画像の現状を優先にしますので、疑問点あれば必ず購入前に確認ください。