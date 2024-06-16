フェンディ　帽子　専用

カラー···ブラウンマジックテープ調節可能。男女兼用。昨年に購入してから2、3回被りました。使わなくなったので型崩れが出来るだけ無いよう保管しております。状態はかなり良いと思います。付属品、全て揃っています。定番人気のキャップで値上がりもしている商品ですのでぜひご検討ください！



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