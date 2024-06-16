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フェンディ　帽子　専用
商品番号 L73827016510
商品名

フェンディ　帽子　専用
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 12,690 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウンマジックテープ調節可能。男女兼用。昨年に購入してから2、3回被りました。使わなくなったので型崩れが出来るだけ無いよう保管しております。状態はかなり良いと思います。付属品、全て揃っています。定番人気のキャップで値上がりもしている商品ですのでぜひご検討ください！
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