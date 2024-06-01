DSQUARED2 ディースクエアード2 Tシャツ

こんにちは、ご覧いただきありがとうございます。今回出品するのは、ディースクエアード2のロゴTシャツになります。サイズ大きめでオーバーサイズで着こなしていただけます。【商品の状態】：中古 状態綺麗です。写真をご確認の上、ご購入願います。【サイズ】：XXLサイズ 【正規品の証明】：本商品はディースクエアード2正規品であり、タグには明確に「DSQUARED2」のブランドロゴが記載されています。ただし、購入時の証明書は残念ながらございません。その点をご理解いただけますようお願い申し上げます。【注意事項】：洗濯表示のタグは裾部分に縫い付けられています。色落ちを防ぐため、初回洗濯は手洗いをおすすめします。私自身も買い手としての経験があり、商品を丁寧に梱包し、約束した日数内に迅速に発送いたします。商品についてご不明な点や疑問点がありましたら、どんな小さなことでもお気軽にご質問ください。最後までお読みいただき、ありがとうございます。こちらのディースクエアード2のTシャツがあなたのコーディネートに新たな魅力を加える一助となれば幸いです。



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