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TENDERLOIN　PORTER　トラッカーウォレット　財布
商品番号 U71036853272
商品名

TENDERLOIN　PORTER　トラッカーウォレット　財布
ブランド名 テンダーロイン
特別価格 税込 37,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TENDERLOIN×PORTERトラッカーウォレットの1stモデルになります。長財布1stカラー　ブラックサイズ　フリー採寸　財布:横約19cm縦:約9cm素材　レザー付属品　正規ウォレットチェーン　　　　正規革袋　　　　正規ウォレットチェーン用布袋TENDERLOIN×PORTERのトラッカーウォレットです。木村拓哉さんがドラマやプライベートで使用されているものと同モデルです。スナップボタン(1箇所修繕)ウォレットチェーン((Sカン部修繕)財布本体の革、ウォレットチェーンの革部分にも使用感がありますので、神経質な方はご入札をお控えくださいますよう何卒お願いします。
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