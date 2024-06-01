TENDERLOIN　PORTER　トラッカーウォレット　財布

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TENDERLOIN×PORTERトラッカーウォレットの1stモデルになります。長財布1stカラー ブラックサイズ フリー採寸 財布:横約19cm縦:約9cm素材 レザー付属品 正規ウォレットチェーン 正規革袋 正規ウォレットチェーン用布袋TENDERLOIN×PORTERのトラッカーウォレットです。木村拓哉さんがドラマやプライベートで使用されているものと同モデルです。スナップボタン(1箇所修繕)ウォレットチェーン((Sカン部修繕)財布本体の革、ウォレットチェーンの革部分にも使用感がありますので、神経質な方はご入札をお控えくださいますよう何卒お願いします。